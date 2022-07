Nova coleção da chapelaria Sol & Lua estará disponível na ExpoAcre 2022

A chapelaria Sol & Lua, a convite do Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas do Estado do Acre (Sebrae/AC), está mais do que confirmada em um dos maiores eventos do estado do Acre, a ExpoAcre 2022, levando sua nova coleção de chapéus.

A empresa lançou uma coleção mais country, desta vez com o nome “Coleção Ouro – Reginaldo Sama”, inspirada no cantor nacional e também grande apoiador da marca, Reginaldo Sama.

Além de ser uma marca atemporal, autêntica e versátil, Sol & Lua convida seu público a fazer parte do universo dos chapéus, porém com grande estilo e sofisticação. Para a diretora comercial da chapelaria, Lindomar Neves, participar da ExpoAcre é um marco, afinal, é a primeira chapelaria na exposição.

“Será uma ótima experiência participar de um evento tão importante para o nosso estado, que incentiva as pequenas e grandes empresas locais e também incentiva o comércio local, afinal, precisamos olhar mais para os produtos cem por cento acreanos. A Sol & Lua, hoje, é uma empresa que já é referência nacional e internacional, isso é um grande privilégio”, diz a diz a diretora comercial.

Outra singularidade da marca é que existem chapéus para todos os estilos, até mesmo para empresas agro, que fazem seus pedidos customizados.