O abono salarial de 2022 já está liberado para saque?

O abono salarial PIS/Pasep ano-base 2021 só será transferido para os trabalhadores no ano que vem. O pagamento do abono foi adiado por causa da suspensão do abono salarial em 2021.

Por causa do atraso no pagamento do PIS/Pasep, é previsto que os valores relacionados a 2021 sejam feitos em 2023 e que os de 2022 sejam realizados no ano seguinte.

Contudo, o Governo Federal ainda não disponibilizou os detalhes sobre os pagamentos. Sendo assim, os trabalhadores só poderão retirar as quantias referentes aos anos de 2019 e 2020, que já estão liberadas. Continue a leitura para conhecer mais informações sobre o abono Pis/Pasep.

O que é o Abono salarial?

O Abono Salarial é um benefício anual no valor de um salário mínimo que esteja vigente na data do pagamento. O abono é garantido para trabalhadores que recebam até dois salários mínimos mensalmente de empregadores contribuintes do PIS ou do PASEP.