PDT lança oficialmente Ciro Gomes como candidato à Presidência da República

Lupi defende que é preciso “maturar” a escolha e aguardar até o último dia das convenções partidárias, em 5 de agosto, para avaliar o cenário. Para ele, Ciro Gomes ainda vai crescer nas pesquisas de intenção de voto, o que pode fazer com que outras siglas comecem a “olhar com mais atenção” para o pedetista. O prazo máximo para o registro das candidaturas no TSE é dia 15 de agosto.

Apesar das tentativas, o partido e os coordenadores da campanha de Ciro já se preparam para a hipótese de uma chapa pura, apenas com filiados ao PDT.

Em 2018, o cenário foi parecido para o ex-governador do Ceará. O PDT chegou à convenção sem um nome para vice e sem alianças. O partido, no entanto, conseguiu fechar no penúltimo dia das convenções uma aliança com o Avante. A vice foi revelada um dia depois, no último dia das convenções. A escolhida, porém, foi a senadora Kátia Abreu, à época filiada ao próprio PDT; hoje integrante do PP.

Trajetória política

Advogado e professor universitário, Ciro nasceu em uma família com tradição política no Ceará. Além do PDT, passou por outros seis partidos – PDS, PMDB, PSDB, PPS, PSB e PROS.

Por pressão do pai, então prefeito de Sobral (CE), foi eleito e reeleito, em 1982 e 1986, para mandato de deputado estadual no Ceará pelo extinto PDS. Foi líder do governo Tasso Jereissati na assembleia estadual cearense. A convite do então governador, decidiu disputar a Prefeitura de Fortaleza em 1988 pelo MDB. Foi eleito com pouco mais de 179 mil votos, 30,55%.

Ficou somente 15 meses como prefeito. Deixou a prefeitura para disputar, mais uma vez a convite de Tasso, o governo do Ceará em 1990. Desta vez pelo recém-criado PSDB. Tornou-se o primeiro governador eleito pelo partido. Ciro alcançou 1,2 milhões de votos (54,31% dos votos válidos).

A poucos meses do término do mandato de governador, em setembro de 1994, deixou a chefia do Executivo estadual para assumir o Ministério da Fazenda do então presidente Itamar Franco. A passagem durou quatro meses.

Em entrevistas, Ciro afirmou ter recusado convites para disputar a Prefeitura de Fortaleza em 1996. Ele só voltou às urnas em 1998, quando concorreu, pela primeira vez, à Presidência pelo PPS. Ficou em terceiro lugar, com 10,9% dos votos. Na segunda tentativa, em 2002, repetiu a candidatura pelo PPS. Com 11,9% dos votos, ficou em quarto lugar.

Sem mandato, Ciro foi convidado pelo presidente eleito em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, para assumir o Ministério da Integração Nacional. Ele deixou o cargo em 2006 para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PSB. Foi eleito com o segundo maior número de votos naquele ano.

Em 2010, decidiu não disputar as eleições. Apoio a então candidata Dilma Rousseff (PT) na corrida ao Planalto. Voltou à política somente em 2013, quando a convite do irmão, Cid Gomes, passou a chefiar a Secretaria de Saúde do Ceará.