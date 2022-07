‘Peixe do fim do mundo’ gigante é pescado no Chile e deixa moradores apavorados

Um peixe-remo, também chamado regaleco, foi pescado no Chile e deixou muita gente apavorada. O motivo se deve ao fato de o animal ser conhecido também como “peixe do fim do mundo”, porque existem relatos de que a chegada da espécie à superfície marítima é sinal de terremotos próximos.

O exemplar foi pescado em Arica, no norte do Chile, na segunda-feira (11), e era dos grandes: segundo registro dos pescadores, tinha 5,8 m. Apesar do tamanho imenso, cientistas já identificaram espécimes de cerca de 11 m, o que o torna o peixe ósseo mais longo do mundo.

Registros da pesca bizarra foram publicados em redes sociais como o Twitter e o TikTok e aumentaram o alarme do achado. O medo é que a região enfrente um terremoto de grandes proporções nos próximos dias.

