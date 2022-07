PL diz que terá chapa para disputar cadeiras na Aleac e pretende eleger até 3 deputados

O presidente regional do PL (Partido Liberal), Édson Siqueira, negou, neste sábado (24), em entrevista ao ContilNet, que a sigla não terá candidato à Assembleia Legislativa. Segundo ele, a chapa de estaduais do PL não só está mantida como o Partido deve fazer dois a três deputados estaduais.

De acordo com o dirigente, a especulação no noticiário de parte da imprensa tem origem no fato de que o PL não vai ter candidatos à Câmara Federal. “O fato é que a direção nacional decidiu priorizar os estados onde há candidatos com chances reais de eleições.

Como a nossa chapa de federal aqui no Acre tinha apenas candidatos com chances remotas, em meio a uma disputa muito acirrada, a executiva nacional decidiu não apostar na chapa local para a Câmara”, disse Édson Siqueira.

A questão passa por recursos para custear a campanha, disse o dirigente. “É que os recursos do Fundo Partidário e Eleitoral são repassados com base no número de deputados federais eleitos em 2018. Com a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, o número de deputados federais saltou de 38 para mais de 80. Só que os recursos são os mesmos com base nos 38 eleitos em 2018 e temos 80 deputados com mandatos e fora os que não tem mandatos e que estão interessados em disputar”, disse Édson Siqueira.

“Com isso, só vai haver chapa para federal em estados com chances de fazer deputados federais”, acrescentou Édson. Isso não significa que não venha recursos da executiva nacional para ajudar os candidatos à Assembleia Legisaltiva. “Não exatamente na quantia que precisamos mas o suficiente para ajudar os nossos candidatos”, disse.

O fim da chapa para federal, segundo Siqueira, acabou por fortalecer ainda mais a chapa para estadual, o que permite a avaliação de que a agremiação fará no mínimo dois deputados com a chance de fazer três.

“Temos nomes fortes como o do empresário Chico Lopes, da jornalista Wania Pinheiro, do ex-vereador Zenil Chaves, do ex-vereador Afonso, do ex-deputado Tarcísio Pinheiro, além de outros que efetivamente estão na disputa. Com base nesses números ouso dizer que a melhor chapa de deputados estaduais é a nossa”, disse o dirigente.