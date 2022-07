Preço do litro da gasolina baixa 0,27 centavos no interior do Acre

Após sucessivos aumentos ao longo dos últimos anos, o preço da gasolina finalmente apresentou uma leve redução. De acordo com informações, a baixa foi na ordem de 0,27 centavos.

Neste ano, o preço maior em Sena Madureira chegou a 8,24 reais. Na verdade, varia de 8,21 reais a 8,24 reais, dependendo do posto. Agora, mediante a redução, o consumidor do vale do Iaco está pagando 7,97 reais.

“Hoje cedo fui conferir o preço da gasolina porque não tinha baixado em Sena. Na verdade, amanheceu com um preço menor, mas quase não baixou. O litro está custando 7,97 reais, enquanto em Rio Branco, alguns postos vendem por menos de R$7,00. Será que são os buracos de Rio Branco a Sena que fazem aumentar assim?”, comentou em seu facebook o vereador Denis Araújo.

O internauta Igor Albuquerque confirmou que em Rio Branco, em alguns postos, o litro da gasolina custa 6,89 reais, bem mais barato do que em Sena Madureira.

Até agora não foi repassada nenhuma informação por parte dos empresários no que se refere a esse percentual de diminuição.

O morador Moisés Oriar pediu ao vereador Denis Araújo que investigue a situação para saber o que está acontecendo: “E o Procon? Se tem preço abusivo é o trabalho dos vereadores investigar e se for confirmado tem que ser denunciado”, frisou.