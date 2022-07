Presidente nacional do Progressistas adia vinda ao Acre; saiba o motivo

O evento que prometia acabar com a crise interna do Partido Progressistas no Acre foi adiado para a próxima semana. O dia e horário exatos não foram confirmados e a assessoria da legenda não confirmou o motivo, mas informações preliminares apontam para conflitos na agenda do deputado federal Cláudio Cajado, presidente nacional da sigla.

Sem a presença do ilustre presidente, os representantes do Progressistas no Acre decidiram aguardar mais um pouco para anunciar as decisões, que já estão bem encaminhadas após reunião em Brasília.

O governador Gladson Cameli deverá assumir a presidência da sigla no Acre, além da tesouraria. Outro ponto alto do evento será o lançamento da pré-candidatura de Mailza Gomes ao senado. De acordo com fontes de dentro do PP, Mailza aceitou o acordo e deverá assumir a vice-presidência e a secretaria geral.

