Processo seletivo para pós-graduações gratuitas tem mais de 900 vagas abertas

Das 920 vagas, 549 estão divididas entre os campi do Ifro em Porto Velho, 200 são dedicadas a uma parceria do Ifro com a Universidade Aberta do Brasil e outras 171 vagas são para os polos EaD da instituição, localizados em São Miguel do Guaporé (RO) e nos estados de Pernambuco, Paraíba e Minas Gerais.

Para participar da seleção, os candidatos devem ter diploma de graduação em curso de nível superior. O processo seletivo será realizado em uma etapa, com classificação pelo desempenho em critérios como formação acadêmica, experiência profissional, produção científica, eventos científicos e capacitação.

Estão disponíveis vagas para:

Presenciais

Colorado do Oeste – Ensino de Ciências e Biologia

Colorado do Oeste – Geoprocessamento

Guajará-Mirim – Ensino de Ciências e Matemática

Guajará-Mirim – Ensino de Língua Portuguesa e Literatura

Porto Velho Calama – Gestão Ambiental

Vilhena – Ensino de Ciências e Matemática

EaD

Mais de 40 municípios – Educação de Jovens e Adultos

Ji-Paraná – Informática na Educação

São Miguel do Guaporé – Educação de Jovens e Adultos

EaD – Polo UAB

Ariquemes – Docência para a Educação Profissional e Tecnológica

Buritis – Docência para a Educação Profissional e Tecnológica

Chupinguaia – Docência para a Educação Profissional e Tecnológica

Ji-Paraná – Docência para a Educação Profissional e Tecnológica

Nova Mamoré – Docência para a Educação Profissional e Tecnológica

Porto Velho – Docência para a Educação Profissional e Tecnológica

EaD – Paraíba

Araruna – Educação de Jovens e Adultos

Cabaceiras – Educação de Jovens e Adultos

Campina Grande – Educação de Jovens e Adultos

Conde – Educação de Jovens e Adultos

Cuité de Mamanguape – Educação de Jovens e Adultos

Esperança – Educação de Jovens e Adultos

Itaporanga – Educação de Jovens e Adultos

Livramento – Educação de Jovens e Adultos

Mari – Educação de Jovens e Adultos

Olho D’água – Educação de Jovens e Adultos

Pitimbu – Educação de Jovens e Adultos

EaD – Pernambuco

São José do Egito – Educação de Jovens e Adultos

EaD – Minas Gerais