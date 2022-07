Rayssa vira na última manobra e é campeã em Jacksonville

Rayssa Leal é a campeã da etapa de Jacksonville da SLS, com direito a virada na última manobra, acertando um heelfliprockslide na última manobra para ficar com o título por 0.2. Yumeka Oda, que anotou um 9.4, maior nota da história do feminino, ficou com a prata e Pâmela Rosa com o bronze.

Yumeka Oda acertou uma manobra espetacular na penúltima chance que teve, chegando ao somatório de 23.0 e colocando a pressão na brasileira para a última tentativa. Fadinha faz parecer fácil lidar com a pressão e, precisando de 7.5 para o título, anotou um 7.6 para virar e ser campeã.