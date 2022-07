Rio Branco arranca empate contra o Pacajus-CE: 1 a 1

Com o público pagante de 322 torcedores, as equipes do Rio Branco e Pacajus-CE ficaram no empate por 1 a 1, neste domingo (24), no estádio Ronaldão, no interior do Ceará, no confronto de ida da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

Como fica

Estrelão e Cacique do Vale do Caju retornam a campo no próximo domingo (24), às 17h. O duelo será disputado no estádio Florestão e um novo empate leva a decisão da vaga para as cobranças de pênaltis. Quem avançar encara o classificado de Afogados-PE x Asa-AL nas oitavas de final. O time da cidade alagoana de Arapiraca venceu, fora de casa, o jogo da ida por 2 a 1.

Jogo

No primeiro tempo, o time da casa tentou fazer valer o fato campo e logo aos 10 minutos conseguiu abrir o placar no jogo aéreo, através de Edson Reis.

Com a derrota parcial no placar o Rio Branco, aos poucos, se reorganizou em campo e teve a chance do empate no jogo aéreo, mas o zagueiro Santos testou em cima do goleiro Cris.

Na volta dos vestiários, o Rio Branco retornou para o jogo buscando o empate. A primeira grande trama do time estrelado na busca do gol do empate terminou com o atacante Wanderson, invadindo a área, mas chutando desequilibrado, com a bola passando sem perigo ao gol do goleiro Cris.

Numa bola parada, aos 15 minutos, o atacante Rabiola teve ótima chance do empate, mas o atacante estrelado testou a bola para o meio do gol para a boa defesa do goleiro Cris.

O Pacajus-CE respondeu aos 20 minutos. O atacante Vinicius mergulhou na área e testou com perigo para o gol de Evandro Gigante.

Refeito do susto, o Rio Branco, então, chegou ao empate, após ótimo cruzamento do meia André Lessa para a testada perfeita do zagueiro Yago Ramon, aos 23 minutos.

O gol de empate fez bem ao time estrelado que passou a criar as melhores situações de gol contra um adversário que nitidamente sentiu o gol. O meia Ciel, após boa assistência do atacante Wilcker, escorou para o gol e quase virou o placar aos 44 minutos.