Rio Branco supera o Trem-AP e pega o Pacajus-CE na 2ª fase da Série D

Com um gol do estreante André Lessa e dois do atacante Wilker, o Rio Branco superou na tarde desse domingo (17), no estádio Florestão, o Trem-AP por 3 a 0, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D.

Como fica

Com o triunfo sobre a Locomotiva amapaense, o Rio Branco confirmou a vice-liderança do grupo 1 da competição. O time estrelado fechou sua participação na primeira fase com 27 pontos ganhos o suficiente para gravar a quinta posição geral (64,3%). Por outro lado, o Trem-AP fechou sua participação na sexta posição do grupo 1 da Série D com 16 pontos (38.1%).

Próximos jogos

Na próxima fase da competição, o Estrelão terá como adversário o Pacajus-CE e o primeiro jogo será fora de casa. As datas, horários e estádios ainda não foram divulgados pela CBF. O Trem-AP vira a chave e foca sua participação nas finais do Campeonato Amapaense. O primeiro jogo da decisão contra o Independente-AP será na próxima quinta-feira (21), às 20h15, no estádio Zerão, em Macapá.

Outros resultados

Outros dois jogos pelo grupo 1 foram realizados neste domingo (17). No estádio Canarinho, em Boa Vista-RR, as equipes do São Raimundo-RR e São Raimundo-AM ficaram no empate por 1 a 1. Na outra partida, o Amazonas atropelou o Humaitá-AC por 6 a 0, em jogo ocorrido no estádio da Colina.

Jogo

O Rio Branco entrou em campo disposto a confirmar a segunda posição da chave contra um adversário disposto apenas a cumprir tabela na competição.

Com mais posse de bola e pressionando o time amapaense, o Rio Branco abriu o placar aos 17 minutos. Natan fez cruzamento perfeito para a testada do atacante Wilker para a rede da Locomotiva amapaense. Um minutos depois, o estreante André Lessa mandou um balaço, mas a bola explodiu no travessão do goleiro do Deco.

O Rio Branco diminuiu o ritmo nos minutos finais e quase levou o empate aos 44 minutos. Zé Lucas avançou pela direita se livro de dois marcadores e finalizou para o gol, mas o zagueiro Hugo salvou.

Na volta dos vestiários, o Rio Branco-AC retornou com mais intensidade e não demorou para ampliar a vantagem. O estreante André Lessa recebeu passe em profundidade e finalizou para o fundo da rede do goleiro Deco, aos três minutos.

Três minutos depois, o Trem-AP conseguiu um pênalti após um toque de mão de um dos zagueiros estrelados. No entanto, o meia Fábio cobrou e acertou o travessão do goleiro Evandro Gigante.

Refeito do susto, o Estrelão tratou de liquidar a fatura aos 19 minutos. Ramon Santos, que acabara de entrar no jogo, fez jogada individual na grande área do Trem-AP e fez a assistência perfeita para o atacante Wilker, que pegou de primeira não perdoou a rede da Locomotiva amapaense.

Com a futura liquidada, o Rio Branco tratou de administrar a vantagem contra um time que não apresentava poder de reação.