Rio Madeira fica abaixo dos 4 metros em Porto Velho e Defesa Civil entra em alerta

Segundo especialistas, se esse cenário persistir, o rio pode alcançar patamares semelhantes a seca história de 2020.

Com o nível de águas abaixo do esperado para essa época do ano, especialistas indicam que o alerta e os cuidados devem ser redobrados.

“O perigo é que começa a aparecer os bancos de areia, os ‘pedrais’ e a Defesa Civil entra em alerta. A preocupação é com os pescadores, com os que vão pescar no período noturno e com essa vazante recuando”, disse Anderson Luiz, gerente de Divisão.

As mais de 15 mil famílias que vivem pelo baixo madeira devem receber uma atenção especial nesta época do ano, já que eles são os principais atingidos seja pela cheia ou seca do rio Madeira.