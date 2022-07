Ronnie Von vive momento de terror, acorda cheio de dor e recebe diagnóstico: “Paralítico”

Um dos artistas mais conhecido e respeitado do Brasil, com uma carreira consolidada ao longo dos anos na TV e nos palcos, Ronnie Von, que recentemente negociou com a Band para apresentar um programa, viveu momentos de extrema tensão no ano de 1979. Em uma entrevista ao “The noite” com Danilo Gentili ele contou mais detalhes sobre essa época dura da sua vida.

Em 1979 Ronnie Von ficou acamado por dois meses devido a uma doença considerada incurável por muitos, a polineurite plurirradicular. Essa doença causa inflamação no sistema nervoso que por consequência faz o paciente sentir dores terríveis e intensas.

“Cheguei a tomar três ampolas de morfina por dia. Vicia coisa nenhuma. Quando o enfermeiro vinha eu não queria mais nem ver aquilo. Eu, atualmente, sou, se não me engano, o único sobrevivente no mundo. São vários vírus atípicos, não classificados.” Contou.

“Ninguém sabe da onde vem. Passei pelo pior momento da minha vida. Na separação do meu primeiro casamento queria morrer, queria sumir. Foi horrível de administrar. Comecei com uma dor na garganta”, expôs o renomado apresentador.

Posteriormente o artista deu mais detalhes sobre como se sentiu e enfrentou essa terrível doença: ‘Dormi e acordei no outro dia uivando de dor. Fiquei um ano paralítico na cama e depois levei mais três meses para aprender a andar. Tenho seis hérnias de disco”.

Então, Ronni Von confessou, inclusive, que acreditou que não iria sair daquela situação e pediu por eutanásia: “No começo eu achei que ia morrer mesmo. Eu quis. Pedi a um dos meus cuidadores para me aplicar ali uma coisa qualquer porque eu não tinha mais interesse em viver. Eu pedi para morrer”.

Ronnie Von passa sufoco de quase morte por causa de uma música

Ainda no The Noite, Danilo Gentilli recebeu o cantor Elias Monkbel e os dançarinos Orlandinho do Piseiro. Em suma, eles estavam lá para falar sobre uma música que está fazendo bastante sucesso nos memes e foi, originalmente, uma música internacional da década de 50 adaptada por Ronnie Von.

Nesse ínterim, Ronnive Von aproveitou para contar uma experiência inusitada que se relacionava a essa música:

“Eu tava no interior do Maranhão numa cidade chamada Bacabal, fazendo um show grande. […] De repente, um desavisado, o primeiro que estava aqui: ‘Cante o Carpinteiro, cante!’ eu disse que raio de Carpinteiro é esse? Nem eu lembrava da música, já tinha gravado. […] E ninguém sabia, a banda não sabia a letra, não sabia tocar.”

Ronni Von conta então que o homem passou a chama-lo de fraudulento, de sósia, subiu no palco e o apontou um revólver dizendo que se ele fosse de fato o cantor, que cantasse a música. No final, tudo, enfim, acabou bem e, a partir desse evento, o Carpinteiro passou a fazer parte do repertório do cantor.