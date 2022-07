Saúde Itinerante realiza mais de 1.700 atendimentos em Brasileia

Com mais de 1.700 atendimentos em Brasileia, a equipe multiprofissional da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), em parceria com a prefeitura local, realizou nesta sexta-feira, 8, e sábado, 9, mais uma edição do programa Saúde Itinerante Especializado. A Escola Municipal Socorro Frota, a Unidade Básica de Saúde Francisco de Assis e a Creche Municipal Roma Emilse sediaram as ações do mutirão.

Foram realizados, simultaneamente, atendimentos ao público em geral e às crianças com diagnóstico ou suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ao primeiro grupo foram oferecidos atendimentos em ginecologia e obstetrícia, ortopedia e infectologia, além de exames como raio-x, hemograma, endoscopia e PCCU, entre outros. Ao segundo, em neuropediatria, neuropsicologia, nutrição, fonoaudiologia, geneticismo e regulação de exames.

De acordo com a coordenadora do Saúde Itinerante, Rosemary Ruiz, o objetivo é reduzir o número de pessoas que aguardam na fila de espera da Regulação Ambulatorial, bem como proporcionar acessibilidade aos serviços de saúde especializados no local de residência das pessoas que procuram esses serviços.

“As expectativas foram superadas, pois, entre todas as ações, na creche foram mais de mil atendimentos e na escola mais de 700”, enfatizou a coordenadora.

Janaína Negreiros, chefe do Departamento de Atenção Ambulatorial Especializado Hospitalar (Depaaeh) e coordenadora das ações voltadas para crianças com TEA, ressalta que a ação não beneficia apenas a criança, mas toda a família.

“A importância é imensa, principalmente para essas famílias que há tempo já aguardavam para fechar o diagnóstico do filho, pois alguns dependem disso para ter acesso a um cuidador na escola e às terapias que permitam seu avanço. Porque os pais muitas vezes ficam no conflito, sem saber se o filho tem autismo ou se é outro diagnóstico”, explica Janaína.