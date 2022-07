Seinfra recebe projeto de construção da sede da Controladoria-Geral do Estado

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), recebeu da Controladoria-Geral do Estado (CGE), nesta segunda-feira, 25, o projeto para construção do prédio em que funcionará a nova sede do órgão de controle do Poder Executivo na capital Rio Branco.

O secretário da Seinfra, Cirleudo Alencar, explicou os trâmites para iniciar a execução da obra orçada em R$ 7 milhões.

“O projeto foi protocolado na Seinfra e, desta forma, vamos licitar e iniciar a obra ainda este ano. Esta é uma estrutura para a população, mas também para todos os órgãos do governo. A CGE faz um trabalho de acompanhamento e instrução com as secretarias nos atos administrativos”, enfatizou Alencar.

O projeto arquitetônico é da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur). O processo para construção também passou pelo Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), o qual realizou melhorias no terreno, onde ficava a antiga Polícia Federal, com a operação de terraplanagem.

A obra irá gerar mais de 150 empregos diretos, fortalecendo a economia do estado. Os investimentos são provenientes de recursos próprios do Estado, por intermédio do Instituto de Previdência do Acre (Acreprevidência).

Os setores administrativos e gerenciais da CGE serão implantados em uma única edificação, visando oferecer condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento digno aos usuários.

“A previsão é de que em até 12 meses a obra estará sendo inaugurada e, assim, teremos a estrutura para garantir o apoio a todas as secretarias do Estado”, frisou o controlador-geral, Luís Almir Soares.