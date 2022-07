Sejusp abre licitação de pregão eletrônico para serviços terceirizados

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) abre licitação de pregão eletrônico 245/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços terceirizados nas áreas de Psicologia, Psiquiatria e Assistência Social, destinado ao Centro Integrado de Apoio Biopsicossocial (CIAB/ SEJUSP/Acre), com recursos provenientes do Plano de Valorização dos Profissional de Segurança Pública, FNSP/2020, no âmbito da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), conforme especificações constantes no Termo de Referência. Natureza do objeto: outros serviços.

Data de abertura: 21 de julho de 2022, 09:15.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.