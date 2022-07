“Sigo com meu projeto”, diz Jenilson após anúncio de possível pré-candidatura de Marcus Alexandre ao Governo

O pré-candidato ao governo pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), Jenilson Leite, declarou ao ContilNet que não vai mudar em nada sua estratégia política. Ele falou isso após informações sobre a formação de uma chapa própria por parte do Partido dos Trabalhadores (PT) terem circulado na imprensa.

“A decisão é deles, do PT, e o que eu posso fazer é continuar fazendo o meu caminho. Sigo em frente e vou continuar fazendo tudo que é possível para lutar pela população do Acre”, disse Jenilson, confirmando que, de fato, não deixou nada definido com Jorge Viana (PT) sobre fechar uma parceria entre PT e PSB. Dentro dessa possibilidade, Jenilson concorreria ao governo e Jorge ao senado.

Jenilson disse que vai aguardar um posicionamento do PT sobre essa situação, sem parar nenhum minuto o seu projeto político de comandar o governo do Acre.

De acordo com informações veiculadas na imprensa, uma chapa própria do PT estaria sendo formada, com Marcus Alexandre como pré-candidato ao governo e Jorge Viana seguindo na proposta de concorrer ao senado. Essa decisão teria sido tomada após o anúncio oficial por parte do governador Gladson Cameli, que convidaria Márcia Bittar para concorrer ao cargo de vice.