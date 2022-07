Sipam prevê domingo de sol e calor no Acre com possibilidade de chuva

De acordo com o Sipam, a massa de ar quente e seco começa a perder força sobre o sul da Amazônia e, com isso, as condições de chuva aumentam na região, inclusive sobre o Acre.

Para este domingo (24), a previsão é de sol e calor em todo o estado. No oeste, o tempo varia de parcialmente nublado a nublado e ocorrem pancadas isoladas de chuva com trovoadas à tarde.

Na capital e demais regiões do estado a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva rápida e isolada à tarde.