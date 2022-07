Soldado da PM do Acre morre em acidente em Goiás durante estágio operacional

O soldado da Polícia Militar do Acre, Weskley Almeron Silva de Oliveira, de 28 nos de idade, que fazia um curso de aperfeiçoamento em Goiás, morreu, na tarde deste sábado (16), num acidente de automóvel na rodovia estadual GO 020. O comunicado sobre a morte foi feito pela Diretoria de Saúde do Comando geral da Polícia Militar do Acre (PMAC).

O comando da corporação já começou a agir para o translado do corpo do militar para ser sepultado em Rio Branco, onde reside sua família.

Não há informações sobre o tipo de veículo e se era o militar que dirigia. A morte ocorreu durante um estágio operacional. “Numa manobra caiu e teve convulsão, foi estabilizado e levado ao hospital, teve parada cardíaca, daí conseguiu retornar, mas depois veio a óbito”, informou o comunicado do 15º Gito (Grupo de Intervenção Rápida), no qual o soldado servia.