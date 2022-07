Tesoureira do União Brasil chega ao AC para fortalecer candidaturas femininas; evento reúne lideranças

Promover a participação das mulheres na política e envolver as pré-candidatas aos cargos de deputada estadual e federal. Essa foi a principal motivação para o partido União Brasil realizar evento na noite desta sexta-feira (22) no Afa Jardim. O encontro contou a participação da tesoureira nacional do UB, Maria Emília de Rueda.

Além das pré-candidatas, várias lideranças do partido estiveram presentes na noite festiva, como o senador licenciado e presidente do UB no Acre, Márcio Bittar, o vice-presidente e deputado federal Alan Rick, a pré-candidada a vice-governadora, Márcia Bittar e convidados especiais.

Alan Rick avaliou como muito positivo o encontro. “Evento de congraçamento e troca de ideias, com a reunião de inúmeras lideranças do partido”, comentou.

O deputado federal e pré-candidato a senador pelo UB também falou sobre os nomes fortes que estão sendo cotados dentro do partido. “Conseguiremos eleger eleger dois deputados para federal. Temos nomes fortes”, comentou Alan Rick.

O União Brasil está entre os partidos da base de apoio à reeleição do governador Gladson Cameli, que tem como pré-candidata a vice Márcia Bittar.