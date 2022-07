Trabalhou em 2020? Você pode ter dinheiro esquecido na Caixa ou Banco do Brasil

Brasileiros que exerceram atividade remunerada com carteira assinada podem ter dinheiro esquecido na Caixa Econômica Federal (CEF) ou Banco do Brasil (BB). Os recursos têm origem no abono salarial PIS/Pasep para quem trabalhou em 2020.

As quantias aguardando resgate variam entre R$ 101 (mínimo) e R$ 1.212 (máximo). O valor pago vai depender da quantidade de meses em que a pessoa trabalhou formalmente no ano-base de apuração. Os depósitos aos trabalhadores encerraram no dia 31 de março, mas os saques podem ser realizados até o dia 29 de dezembro deste ano.