Último desejo: mulher é enterrada em túmulo com pênis gigante de 300kg

O último desejo de Catarina Orduña Pérez tinha uma especificidade bem fálica: ter uma estátua em formato de pênis no túmulo dela. A mexicana, que morreu em janeiro 2021 aos 99 anos, finalmente vai poder descansar em paz sabendo que a família não deixou o sonho dela amolecer.

No último sábado (23/7), o ereto monumento foi inaugurado na cidade de Misantla. As informações são da Vice. “Ela me disse que esse era o desejo dela, para que ninguém a esquecesse e para que tudo o que amávamos nela fosse lembrado com mais facilidade”, disse um neto da idosa ao site.

Here’s the moment that Doña Cata’s 600 pound cock and balls statue was unveiled on her grave. #BVE pic.twitter.com/glP1ZK1QYY — Nathaniel Janowitz (@ngjanowitz) July 28, 2022

Um engenheiro famoso na cidade, Isidro Lavoingnet, ficou responsável pela rígida tarefa. “Esse tipo de escultura não é comum, muito menos quando é feita em memória de alguém que morreu”, falou ele, tendo aceitado a missão.