Veja se tem direito a receber uma bolada do FGTS paga pela Caixa neste mês

Se você for um trabalhador com carteira assinada e conta no FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) fique atento. Você poderá receber da Caixa Econômica Federal uma bolada neste mês, somando dois benefícios. Trata-se do saque-aniversário e do saque extraordinário, duas modalidades de retirada do saldo do FGTS disponibilizadas pela Caixa.

Quem nasceu em julho e optou pelo saque-aniversário pode receber neste mês o benefício. E é possível ter acesso também ao saque extraordinário.

Como faz para pedir o saque extraordinário?

Segundo a Caixa, quem ainda não fez a solicitação do saque extraordinário pode pedir acesso ao dinheiro por meio do App FGTS (você pode baixar aqui pelo sistema Android ou clicando aqui se tiver sistema iOS no celular).

Em seguida, é preciso atualizar ou confirmar o cadastro, fazer o pedido no menu “saque extraordinário” e concluir em “solicitar saque”. A data de liberação prevista e a quantia a ser recebida aparecerão na tela depois que a solicitação for concluída no app.

O valor depositado pode chegar até R$ 1.000 dependendo do valor que a pessoa tiver nas contas do FGTS. Quem tiver menos do que R$ 1.000 na conta, recebe o valor disponível para saque.

Quem pode pedir o saque-aniversário?

O saque-aniversário, usado por mais de 21 milhões de trabalhadores, é um direito opcional que proporciona a retirada de parte do saldo da conta do FGTS, somente no mês de aniversário. Porém, se o trabalhador for demitido, apenas é permitido o saque equivalente à multa rescisória.

A adesão ao recurso é imediata pelo aplicativo do FGTS e pode ser feita até o último dia do mês de aniversário. Então o saque estará disponível no mesmo ano, até o último dia útil do segundo mês após a aquisição — na prática, dois meses depois do seu aniversário.

Por exemplo: se a sua data de aniversário for 10 de maio, você poderá fazer o saque até o dia 30 de julho. Caso não haja retirada do valor até a data, o benefício voltará para a sua conta vinculada do FGTS.

No Aplicativo FGTS, você tem a opção na tela inicial: “saque-aniversário” e é preciso aceitar o termo de adesão. Quem tem conta na Caixa pode acessar o aplicativo do internet banking Caixa, ir na opção FGTS e em seguida “saque-aniversário”.

A Caixa informa que é possível baixar o app Caixa na Play Store (Android) ou Apple Store (iOS) ou acessar o Internet Banking Caixa aqui.

O valor desta modalidade varia conforme a alíquota aplicada, sendo de 50% a até 5% do saldo de todas as contas do FGTS — a porcentagem diminui conforme aumenta o saldo do FGTS. Veja abaixo:

De forma prática, se você tem mais de R$ 20 mil no FGTS, como R$ 21 mil, por exemplo, o valor disponível para o saque-aniversário será 5% deste valor, o que dá R$ 1.050. Além disso, soma-se a parcela adicional de R$ 2.900, de acordo com as regras da Caixa. O valor dá R$ 3.950.

Além disso, somando o saque extraordinário, que pode ser de até R$ 1.000, ao saque-aniversário, você poderá receber até R$ 4.950