VÍDEO: Jade Picon faz filha de Douglas Silva chorar

Jade Picon realizou o sonho da Maria Flor, filha do ator e ex-BBB Douglas Silva, nesta quinta-feira (21). A pequena tinha o desejo de conhecer a influenciadora e pôde realizá-lo. A felicidade foi tanta que ela chorou de emoção por causa da ex-colega de reality do pai, que em breve estreia como atriz na novela Travessia.

No Instagram, Carol, a mãe da Maria, e esposa do Douglas Silva, registrou esse ‘encontro de milhões’ entre a filha e a famosa. Feliz da vida, a menina abraçou Jade Picon e elas fizeram uma foto para registar o momento. “Gente, eu fiquei nervosa porque a Maria gosta tanto que até se emocionou”, contou Carol.

Ainda por lá, a esposa de Douglas contou que levou Maria Flor até o Projac, que pertence à Rede Globo, para a filha fazer um teste, indicando que ela deve começar na carreira artística, seguindo os passos do pai, que atua há anos. “Trouxe a Maria para um outra etapa de testes que ela está fazendo”, revelou a mãe da menina.

Em tempo, quando saiu a notícia de que Jade estaria em uma novela da Globo, o público ficou dividido sobre esse assunto que causou polêmica. Douglas Silva se pronunciou e opinou a respeito. “Eu vi isso e achei muito f*da. Óbvio que se tem essa questão de como faz para tirar o DRT para trabalhar. Mas ela ter sido convidada eu acho f*da. É uma menina que fala com o público, que não está assistindo televisão, só está na internet. Então ela vai para a televisão para esse público olhar para a TV. Isso é bom, quando a televisão contrata uma pessoa dessas”, disse durante sua participação no podcast Flow, no YouTube.