Vídeo mostra guia sendo atacado por sucuri amarela em passeio

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

O guia de pesca e turismo, Wesley Costa Oliveira, de 28 anos, foi surpreendido ao ser atacado por uma sucuri filhote quando filmava o animal durante um passeio na região do Passo do Lontra – em Miranda, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. O ataque aconteceu neste domingo (23) e ele sofreu ferimentos leves, apesar da mordida. Veja o vídeo acima.