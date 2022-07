VÍDEO: pescador flagra sucuri tentando ‘lanchar’ jacaré em rio

Segundo Paulo, o encontro com essa cena rara aconteceu no último fim de semana, quando ele e um amigo saíram em busca de um bom local para pesca.

No entanto, em determinando ponto do rio (enquanto procurava um local para pescar), Paulo se surpreendeu ao ver um sucuri entrelaçada a alguma presa.

“Quando avistei, ela já estava praticamente do meu lado no barco. Eu vi aquele monte enrolado… e logo entendi que já era a cobra. No primeiro momento não identifiquei o que tinha dentro dos anéis do corpo da sucuri, pois na hora em que a marola do barco bateu, rapidamente ela se desenrolou e abandonou a presa”, conta.

Após a sucuri desfazer os anéis e fugir pela água, o pescador confessa que foi tomado por um sentimento de medo.

“Eu não sei quem estava mais desesperado, se era eu ou ela. Ela se desenrolar, partir pra dentro da água e ainda bater na lateral do meu barco, o susto foi bem grande”, comenta.

Após presenciar a cena rara na natureza Paulo Robson ter sido alertado por um amigo, que estava no mesmo barco, que a presa da sucuri era um jacaré.

“Ele me mostrou e foi aí que fui avistar que era um jacaré que estava no meio dela. Ela estava cobrindo ele 100%”, diz.