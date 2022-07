Zé Felipe vai se afastar dos palcos por 30 dias: saiba o motivo

“Tenho lembranças do meu pai [Leonardo] saindo de casa em junho e julho, fazendo por volta de 30 shows, e eu ficava com saudades. Quero estar perto da minha família. Por isso, a partir do mês que a Maria Flor for nascer [o nascimento está previsto para outubro], ficarei 30 dias sem show. Quero ver minha filha nascer e estar perto da minha família”.

Zé Felipe e Virginia Fonseca já são pais de Maria Alice, que tem 1 ano. Agora, eles esperam a chegada de Maria Flor.