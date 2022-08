“A oportunidade gerada é muito grande”, afirma superintendente do Sebrae sobre Expoacre

Ao final da maior feira agropecuária do Acre, o diretor superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, avalia a feira e afirma ter sido um sucesso, além de toda oportunidade gerada para todos os empresários que estavam presentes com seus empreendimentos na exposição.

“O evento com certeza foi um sucesso, em 2019 foi a última realização da Expoacre e depois, em 2020 e 2021 não tivemos em razão da pandemia. Retornamos em 2022 e durante as nove noites, a feira foi um sucesso, o que comprova a eficiência do Governo do Estado, o Sebrae e os parceiros também, onde se destaca as Federações do Comércio, Indústria e Agricultura, as grandes empresas que vieram para cá também para contribuir”, afirma Marcos Lameira.

Segundo o diretor, a realização da Expoacre possibilitou a movimentação de famílias e muitas pessoas que buscam entretenimento, cultura, lazer e também negócios. “Você vê pequenos negócios espalhados por toda feira, de vários segmentos, culinária, vestuário e outros. A oportunidade que está sendo gerada para todos é muito grande. A expectativa é superarmos os R$100 milhões”, explica o superintendente.

Além da movimentação financeira dentro do Parque de Exposições, o diretor conta que recebeu uma informação da rede de hotéis sobre a lotação das instalações durante o período da feira. “Poucos hotéis tem espaço para hospedar. A feira trouxe muitas pessoas do interior e de fora do Estado. A gente quer superar e melhorar não apenas o ambiente de negócios, mas também fortalecer para os empresários”, diz.