Sete pessoas são presas, após tentarem sair de motel sem pagar conta de R$ 700

Sete pessoas foram detidas e conduzidas à delegacia, na tarde desta segunda-feira (29), após não pagarem a conta de consumo em um motel, na zona leste de Natal, Rio Grande do Norte, no valor de R$ 700.

A polícia foi acionada por funcionários do estabelecimento, que relataram que um grupo de pessoas estava tentando sair do local sem pagar a conta.

Segundo a administração do motel, entre locação do quarto e demais produtos, a despesa chegou a R$ 700.

De acordo com a Polícia Militar (PM), informou o portal g1, entre os conduzidos estão quatro homens e três mulheres.

A situação ocorreu por volta das 13h, em um motel no bairro de Mãe Luíza.

Os PMs estiveram no local e conduziram o grupo à Delegacia de Plantão da zona Sul de Natal.

Eles foram autuados no artigo 176 do Código Penal, que prevê detenção de 15 dias a dois meses. A pena pode ser revertida em multa.

Ainda segundo a PM, um veículo que estava com o grupo também foi apreendido. De acordo com o Comando De Polícia Rodoviária Estadual (CPRE), que esteve no local, nenhuma irregularidade foi constatada em relação ao automóvel.

Do grupo de sete pessoas, apenas um deles pagou fiança de R$ 1 mil (valor que supera a totalidade da conta) e aguarda em liberdade.

Os demais, aguardam resultado da audiência de custódia, que será realizada nesta terça-feira (30).

A identidades dos suspeitos não foram divulgadas pela polícia.