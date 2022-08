Acre está entre os estados com menor número de pedidos de demissão, diz levantamento

Com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a LCA Consultores realizou um levantamento sobre o registro de pedidos de demissões entre os trabalhadores com carteira assinada. Os números são dos últimos 12 meses até julho e apontam que no Acre, dentre as 40.908 demissões neste período, 10.230 foram a pedido do funcionário.

Durante esse período, o país registrou 6,467 milhões de pedidos de demissão. Esse número equivale a 32,4% do total de desligamentos, já que o total de demissões foi de 19,984 milhões. O levantamento indica que 1 de cada 3 desligamentos foram a pedido do trabalhador.

Entre as unidades da Federação, São Paulo está no topo com o maior número de pedidos de demissão, isso se deve ao fato do estado ser o que mais emprega no Brasil. O número total de demissões foi de 6.567.449 neste mesmo período de 12 meses até julho, sendo que 2.180.643 foram a pedido do trabalhador.

O Acre está em segundo lugar no ranking com os menores números de pedidos de demissão, logo atrás do Amapá, que dentre as 33.447 demissões, apenas 6.013 foram voluntárias.