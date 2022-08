Acre registra aumento da comercialização de mel de abelha uruçu

O apoio institucional da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Acre (Emater), e do Programa REM tem sido fundamental para promover resultados positivos na produção de mel das associações Floresta com Abelhas e Flora Bonal do Acre, de Rio Branco.

Durante a Expoacre, mais de duas mil pessoas visitaram o estande de criação de abelhas, promovido pela Sepa. Entre as atividades no espaço, as associações realizaram o sorteio de dois kits com produtos de mel de uruçu, que são abelhas sem ferrão, também chamadas de indígenas e nativas.

Muitos produtores de mel já contam com uma tecnologia avançada, que facilita a coleta de mel há cinco anos, com o extrator e coletor de mel, por meio da seringa descartável.

A presidente da associação Floresta com Abelhas, Maria Paulina da Silva agradeceu ao Estado e aos parceiros pelo apoio e divulgação do trabalho. “Me sinto honrada e por demais gratificada pela minha participação na Expoacre com a comercialização do mel de abelha Uruçu, que é o nosso carro chefe”, concluiu.

Além disso, neste mês houve uma oficina com apicultores associados sobre a extração do mel e a captura de abelhas. A iniciativa promoveu o ensino do manejo das abelhas uruçus.