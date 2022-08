ASA bate Rio Branco-AC nos pênaltis e avança às quartas de final da Série D

Rio Branco-AC começou pressionando o ASA no campo ofensivo, mas logo o time mandante equilibrou as ações. O Estrelão, no entanto, conseguiu conter as investidas do ASA e controlou o jogo, valorizando cada falta sofrida e cozinhando o tempo. Com mais posse de bola, o Alvinegro frequentava mais o ataque, mas não conseguia levar perigo ao goleiro Evandro Gigante, do Estrelão. Diego Rosa teve grande chance de marcar aos 24 minutos após cobrança de escanteio, mas não conseguiu passar pelo goleiro do Estrelão. O ASA seguiu com mais posse, mas esbarrava na forte marcação do Rio Branco-AC e nos próprios erros de passes e lançamentos até o fim do primeiro tempo.