Blog do Ton: Pesquisa divulgada traz duas questões – e fenômeno lá de fora pode repetir-se no AC

Os eufóricos cientistas políticos de WhatsApp estavam em polvorosa na noite de segunda-feira (29): só se falava na pesquisa Ipec/Rede Amazônica. Os números, ligeiramente diferentes dos divulgados em última pesquisa, eram aguardados porque são de um instituto que não é ligado à nenhuma força política do estado.

E, destas pesquisas, tiro duas questões a serem discutidas: primeira é sobre um segundo turno. Gladson com 51% venceria já num primeiro turno, algo que é defendido por uma ala da política. Caso isso acontecesse, o governador estaria nos céus, não precisando fazer as negociações que sabemos que existem para ir para um segundo turno com mais apoio.

A segunda é de que – caso avance para um segundo turno – a eleição, no Acre, pode ser polarizada, a exemplo do que acontece lá fora entre Lula e Bolsonaro – pelo menos nos cenários desenhados até aqui.

Como o cenário no Acre está mais dinâmico que nunca, não vou nem fazer análises mais detalhadas. Dentro de alguns dias, pode aparecer outra pesquisa com números totalmente diferentes. A única pesquisa que eu fielmente acredito é a de domingo, quando as urnas forem abertas.

Senado

Para a corrida do Senado, empate triplo na segunda colocação: Ney, Márcia e Jenilson. Ney e Márcia tiveram apenas o período das convenções até aqui para trabalhar o nome. Antes, Márcia era pré-candidata a vice e Ney pré-candidato a deputado federal.

Lurdinha Lima

Com Lurdinha Lima sendo suplente de Ney Amorim, Márcia perde um apoio importante no Juruá. Mas como esse grupo trabalha com plano B, C e D, acho que é só questão de tempo para um anúncio de como a candidatura será tocada por ali.

Estratégia

Um candidato governista colocou o “111” no seu número na esperança de Mailza ser candidata ao Senado. Foi uma boa homenagem, mas Mailza é candidata a vice. Agora, por onde anda, o candidato conta a tentativa de homenagem.

6,6%

É o total de candidaturas no Acre vinda das polícias. Candidaturas que considero essenciais, principalmente se eleitas e brigarem por mais segurança.

Vai ajudar

No último programa eleitoral, a candidata ao Senado do PT, Nazaré Araújo, disse que o Lula vai ajudar o Acre, caso eleito. Pelo menos no período de campanha os acreanos não devem ver nem a cor do ex-presidente, que concentra esforços no outro lado do país.

Simone Tebet

Não posso deixar de registrar a performance de Simon Tebet, presidenciável do MDB, nas últimas aparições na TV. Não a acompanhava. Começo a pensar que Simone é uma opção saudável no páreo. Vou acompanhar mais.

44

É o número de senadores que irão disputar cargos nestas eleições de outubro. Dentre eles, os três do Acre: Marcio e Petecão, candidatos ao Governo, e Mailza, candidata a vice-governadora.

44,4%

É o percentual de governadores que têm chances reais de vencer no primeiro turno, de acordo com levantamento do Diário do Estado. Dentre eles, o acreano Gladson Cameli.

1,12%

É o percentual de crescimento dos empregados com carteira assinada no Acre, mês de julho. Dados do Ministério do Trabalho.

Regras

Mais importante do que disputar as eleições com chances de vencer é estar atento às regras. Elas vão desde as doações até a forma como os candidatos aparecem na TV. Tem gente vacilando. Não vale reclamar depois.

Programas

Tem candidato proporcional querendo fazer programa externo, como se fosse candidato majoritário. Pode, Justiça Eleitoral?