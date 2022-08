Botafogo busca recuperação no Brasileiro contra o Atlético-GO em casa

O Estádio Nilton Santos vai ser palco, neste (13), de Botafogo x Atlético-GO, duelo da 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com 25 pontos, o Glorioso está em 12º lugar na tabela, enquanto o Dragão, com 20, amarga a vice-lanterna da competição. A partida, com início às 21h (horário de Brasília), será transmitida ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Mario Silva, reportagem Maurício Costa e plantão Bruno Mendes.

O Botafogo vem de empate em 1 a 1 contra o Ceará dentro de casa e teve a semana inteira para os treinos do técnico Luis Castro, como conta o zagueiro argentino Victor Cuesta.

“Mesmo ganhando sempre tem coisa a corrigir e o único caminho para conseguir o resultado é continuar trabalhando, nunca faltou trabalho a este grupo”.

Cada vez mais reforços chegam ao Botafogo para esta reta final de temporada. As duas últimas contratações anunciadas foram o meia Gabriel Pires e o volante Danilo Barbosa, mas os dois ainda não estreiam nesta partida.