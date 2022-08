Com saída de Alan, Gladson vai indicar novo vice dentro do próprio partido

O novo pré-candidato a vice na chapa do governador Gladson Cameli (Progressistas) deve ser anunciado ainda nesta quinta-feira (4).

A informação foi dada pelo próprio governador em entrevista exclusiva concedida ao ContilNet.

Com a saída do União Brasil da base de apoio à reeleição de Cameli – por decisão de Marcio Bittar (o presidente da sigla) – e a impossibilidade de ter Alan Rick como vice, Gladson pode indicar uma pessoa do próprio partido para compor a chapa majoritária.

“Eu vou deixar claro a minha decisão e comunicar o nome do meu vice publicamente, ainda hoje, se tudo o que estamos conversando dentro do partido acontecer da forma esperada”, disse o governador.

No Progressistas, Gladson tem nomes de destaque como possibilidades para a vaga, como os dos ex-secretários Alysson Bestene, Socorro Neri e Rômulo Grandidier – já cogitados pelo próprio político para o cargo, anteriormente.