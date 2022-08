Crueldade : Mulher mata os dois filhos asfixiados por não aguentar cuidar das crianças

Mulher de 31 anos foi presa neste sábado (27) acusada de matar os dois filhos: um de três e outro de 10 anos. O crime ocorreu dentro de um apartamento na cidade de Guarapuava, região central do Paraná. Os corpos das crianças foram encontrados em cima da cama

Conforme a delegada responsável pelo caso, Ana Hass, a mulher confessou o crime e disse que havia matado os filhos há cerca de 15 dias. As investigações apontam que o caçula, de 3 anos, foi morto asfixiado com travesseiro e a menina de 10 recebeu calmante da mãe e, depois, foi enforcada com um cordão.