Giro do zodíaco: Guru do ContilNet revela tudo sobre a energia de agosto para seu signo

Olá meus queridos e queridas! Mais um giro do zodíaco do mês, voltando assim a edição mensal, com aquela dica e reflexão maravilhosa para esse mês, atentem! Pessoas, o Sol no signo de Leão representa o valor e a honra na nossa vida, assim como as artes festas e espetáculos.

Áries, de 21 de março a 20 de abril: Esse mês é para refletir sobre o mérito de vocês perante todas as situações que estão envolvidos, assim de demonstrarem paciência e equilíbrio perante adversidades e problemas… Sejam diplomáticos e educados e abrirão muitas portas… Nos negócios, é necessário usar diplomacia ou união com clientes e parceiros, assegurando uma ação equilibrada e proveitosa, excelente para novos contatos e parcerias, mérito sobre trabalhos e ações anteriores, com a devida colheita… Na saúde, cuidem dos rins, fazendo atividades que equilibrem comida e bebida, com exercícios complementares, sejam diferenciados…

Touro, de 21 de abril a 20 de maio: Caríssimos, viajar é indicado para vocês, podendo ter várias oportunidades pessoais e de negócios, além daquele desafio que finalmente, será vencido… Procurem combinar emoção com razão e trilhar a estrada sem abrirem mãos dos valores de vocês… Nos negócios, finalmente, a vitória após uma estrada percorrida e longas lutas travadas… Inteligência emocional é tudo para se compartilhar com seu time familiar em casa e na empresa, além de serem criativos e aproveitarem as oportunidades das viagens… Sejam a diferença atraente que agrega no final… Na saúde, o equilíbrio emocional irá fazer resistirem a qualquer jornada física, mental e espiritual, boa viagem!

Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho: Abram os caminhos com o melhor que há dentro de vocês, a substância que faz toda diferença, pela fé ou vontade, numa esperança legítima… A verdadeira força vem de dentro, com toda originalidade e amor e pode transformar tudo essencialmente… Nos negócios, toque pessoal que permite aberturas, esperanças positivas de um acordo fechado, ou promoção, sejam aquela inspiração especial, positiva para o grupo… Na saúde, fé que faz a diferença para recuperar qualquer enfermidade ou pensamento positivo que dá bem estar…

Câncer, de 21 de junho a 22 de julho: Está na hora de se libertarem de situações que não se encaixam mais, que não tem ecologia, uma atitude determinada é ação decisiva pra mudar e cortar o que não funciona, muito melhor que violência e revolta sem sentido, o resultado é um alívio total e a energia fluir com equilíbrio… Nos negócios, podem encerram situações que não agregam ou são incompatíveis e depois fecharem contratos significativos, pois a energia estava empatada… Na saúde, tratamento ou terapia que pode salvar radicalmente, corte de situação desagradável ou rotina física imprópria, foquem em quebrarem regras que não funcionam!

Leão, de 23 de julho a 22 de agosto: Jogo de cintura perante as situações, viver o tesão e o lado engraçado da vida, praticidade e utilidade das situações, são as dicas pra esse mês, onde o Sol representa a força da vontade, sorte e alegria para renovar e abençoar tudo! Nos negócios, façam pela competência, as ideias irão prevalecer, competência nas ações revelam mais que palavras… Conquistem pelo magnetismo e pelo peso da ação… Na saúde, se preocupem em tomar um Sol caprichado para fazer bem aos ossos do corpo, atividade física e mental previnem reumatismo, foquem na disciplina equilibrada!

Virgem, de 23 de agosto a 21 de setembro: Um período maravilhoso de realização, alegria e satisfação, vivendo a vida como ela é e com gratidão pelas bênçãos recebidas! Vivam o melhor que há para acontecer! Coisas simples são os maiores tesouros! Nos negócios, situações favoráveis conduzidas de vento em popa! Ótimo para planejar e melhorar o que já funciona bem, comemorem e agradeçam o sucesso com a equipe, clientes e amigos! Na saúde, tudo de bom com a mente, corpo e espírito, todas as coisas valem a pena quando a alma não é pequena!

Libra, de 22 de setembro a 23 de outubro: A magia está em vocês, e a vontade também… Realizem sem dúvidas, a força para acontecer e atrair está proporcionando oportunidades, sejam fortes e vençam o desafio! Nos negócios, determinação e energia para fechar acordos e negociações, além de um magnetismo atraente para as ideias de vocês, o melhor produto é a personalidade atraente… Permitam agregar o produto à personalidade de vocês, fica tudo perfeito dessa forma! Na saúde a energia vital está em alta proporcionando energia para tudo, porém direcionem com bom senso e respeitem limites…

Escorpião, de 24 de outubro a 22 de novembro: Um ciclo conhecido se repete, oportunidades são cabeludas pela frente e carecas pelas costas, aproveitem e não vacilem… Mudanças são as únicas coisas constantes na vida, aprendam a ter harmonia perante oscilações e conduziram tudo com paz e sabedoria, com ótimos resultados… Nos negócios, oportunidade de ouro e oscilações favoráveis para vocês, deixem acontecer e aprendam a sincronizar o tempo… Na saúde, cuidado com a gula e comer alimentos processados… Mantenham uma disciplina conhecida e a oscilação não afetará vocês…

Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro: A alquimia do tempero está em equilibrar contrários e fazer a diferença nas atitudes, somar conhecimentos e ter uma meta filosófica, eis o tempero bom que dá sabor a tudo… Nos negócios, a soma de conhecimentos e interação com equipes pode produzir uma ação única com um resultado duradouro… Vale a pena agregar para maximizar! Na saúde, uma alquimia com a sua comida, bebida e dieta; ervas e homeopatia são bem indicados, pratiquem meditação e yoga.

Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro: Algo finalmente acaba para liberar vocês para novos desafios e caminhadas… Aceitem o que deve mudar e sigam em frente em paz! Novos desafios e pontos de vista para somar! Nos negócios, é finalização de etapas, negociações e contratos tendo em vista os resultados e o aprendizado, entendam o ciclo de forma que melhorem as atividades e possam crescer. Na saúde, tenho cuidado com os órgãos genitais e mantenham a energia fluida…

Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro: A alegria de viver e a sorte de acontecer são dois fatores que agregam muito no momento, a luz está em ser feliz com a simplicidade, minimizam as coisas e maximizam os resultados e utilidades… Nos negócios, boa sorte que permite sucesso e muita alegria e satisfação, comemorem com seus colegas, clientes e parceiros! Usem a criatividade para dar aquela diferença especial… Na saúde, cuidem do coração e da alegria de viver a vida como ela é…

Peixes, de 19 de fevereiro a 20 de março: Tenham a ousadia de enxergar algo mais além da realidade… É um salto de fé e de acreditar na inspiração, um impulso do espírito para fazer diferença! Nos negócios, um palpite que pode fazer aquela diferença e ser o golpe de sorte pro sucesso… Tenham ousadia! Na saúde, cuidado com impulsividade inconsequente… O impulso deve ser da fé e não do desejo…

Um excelente e mágico mês para todos!

Pessoas, uma boa e abençoada semana!

