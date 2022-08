Governador de Puno é entrevistado no Programa Cidadania da Expoacre

Terminou em festa a entrevista concedida pela comitiva de Puno – cidade do sul do Peru – durante o Programa Cidadania, na Expoacre, ancorado pelo jornalista Jairo Carioca e a apresentadora Sofia Brunetta, pela rede de Rádios Aldeia FM, na segunda noite do evento, no Parque de Exposições.

O governador da “capital folclórica”, Geman Alejo Apaza, falou com os apresentadores expondo um pouco dos festivais tradicionais com música e dança vibrante, que é uma das atrações da cidade turística.

“Estamos muitos contentes de poder estar aqui falando de nossas tradições, do nosso turismo e do artesanato”, disse Apaza.

Apaza fez questão de deixar amostras do queijo produzido em Puno e do que eles classificam como o melhor café do mundo. A intenção da comitiva é diminuir as barreiras econômicas e aumentar as exportações e importações entre Brasil e Peru, através do Acre.

Vestidos a caráter, com roupas feitas de lã vicunha e chapéus tradicionais, os povos da montanha se transformaram em uma atração da programação da Rádio que também exibe sua transmissão pelas redes sociais.

“Isso é uma amostra da diversidade da feira, que, além do tradicional cowboy, de toda movimentação do produtor rural, exibe o que há de melhor no intercâmbio cultural e comercial dos países vizinhos”, disse Sofia.

Carioca destacou o clima de alegria e de boas expectativas que a Expoacre 2022 proporciona. “A atmosfera é altamente favorável. As famílias que têm vindo ao parque estão contagiadas por esse clima de festa, entretenimento e negócios”, acrescentou o jornalista.

O programa Cidadania vai ao ar todos os dias, das 19h às 22h, em rede, através da Aldeia FM 96,9.