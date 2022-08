Imagens fortes: vídeo mostra tiroteio em conveniência que deixou dois mortos

Imagens de câmeras de segurança registraram a confusão e o momento em que Valmiro Gonçalves da Lomba, de 41 anos, e Fagner Junior Gomes da Silva, de 40 anos, foram baleados em uma conveniência em Reserva do Cabaçal (380 km de Cuiabá). O caso foi registrado na noite desse domingo (21).

O programa Cadeia Neles (TV Vila Real) divulgou nessa terça-feira (23) imagens que mostram o momento em que os disparos acontecem.

Segundo informações, uma discussão entre Fagner e o filho de Valmiro teria se intensificado e evoluído para agressões físicas. Fagner teria voltado ao local armado, dando início à troca de tiros que resultou em duas mortes.

Nas imagens é possível ver o momento em que Fagner chega de motocicleta e estaciona em frente ao local. Com arma em mãos, ele segue em direção ao estabelecimento e dispara contra Valmiro, que corre até uma caminhonete, que está do outro lado da rua. Fagner o acompanha desde o estabelecimento até o veículo.

Enquanto Fagner grita algo para os ocupantes da caminhonete. Vitor, filho de Valmiro, que pode ser visto no banco do passageiro, percebe o que está acontecendo e fecha a porta. Assim que Valmiro entra no veículo, seu filho em posse de uma arma de fogo, saí da caminhonete e dispara várias vezes contra Fagner que corre, mas caí poucos metros de distância do veículo.

O rapaz volta para o carro e começa a gritar “alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Pai, pai. Alguém me ajuda, meu pai está morrendo”.

Fagner morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Reserva do Cabaçal. Valmiro morreu a caminho da Unidade de Saúde de Mirassol D’ Oeste.

“Fagner e Vitor estavam ingerindo bebida alcóolica e em determinado momento entraram em discussão, e Vitor agrediu com socos a região da face de Fagner que prometeu vingança. Ele pegou sua moto, foi até sua residência, pegou uma arma de fogo e retornou até a conveniência. Chegando lá, Valmiro, pai de Vitor viu Fagner armado e para repelir a injusta agressão, efetuou disparos de arma de fogo contra Fagner, que reagiu e acabou vitimando Valmiro. O filho, vendo o pai desfalecendo, pegou a arma de fogo e efetuou inúmeros disparos contra Fagner que morreu ali no local.”, explicou Matheus P. Oliveira, delegado de Polícia Civil de Mirassol D’ Oeste.

Uma das armas foi localizada pela polícia militar e civil durante a presenvação do local do crime.

O filho de Valmiro está sendo procurado.