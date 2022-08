Ipê Empreendimentos traz novidades para a ExpoAcre; Confira

A Ipê Empreendimentos, além de ser uma empresa que já possui 44 anos de existência e experiência em Rio Branco, é pioneira no ramo de loteamentos.

O primeiro loteamento realizado foi em 1978, com apenas vinte e dois lotes. Essa primeira etapa aconteceu na Chácara Ipê, que é um condomínio já conhecido na cidade. Dentro dessa história de pioneirismo, a Ipê também já fez diversos outros loteamentos, hoje já são mais de vinte mil lotes urbanizados ao longo desses 44 anos.

Ao todo, já foram mais de 12 mil residências, entre casas e apartamentos, com uma condição de pagamento facilitada para que as pessoas possam realizar o sonho da casa própria e sair do aluguel.

A Ipê Empreendimentos trouxe para a ExpoAcre 2022 uma super novidade. Um novo conceito de bairros monitorados, com administração própria, geridos pelos proprietários e moradores, desta forma, os moradores podem ter um bairro sempre bem cuidado, organizado, vigiado e com segurança.

Outro ponto positivo é que as câmeras de monitoramento ficam ligadas 24 horas por dia e possuem alta resolução. A manutenção também entrega um baixo custo mensal. O estande da Ipê possui uma estrutura dinâmica para explicar melhor sobre essa novidade.

“Participar da ExpoAcre já é uma tradição, estamos sempre nessa mesma localização e nos esforçamos sempre para trazer o melhor para os nosso clientes. Trazer essa novidade é super importante para mostrar para o público que é possível ter uma casa própria em um lugar seguro e bem localizado”, afirma Ricardo Moura, diretor comercial da Ipê Empreendimentos.

O estande da Ipê Empreendimentos está localizado no Galpão da Indústria.