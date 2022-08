Justiça publica edital de intimação para associação acreana

O Poder Judiciário, por meio da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco, expediu edital de intimação para que a Associação Acreana de Capoeira Urubu deposite o valor estabelecido na sentença.

Confira texto do documento:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco

Mod. 20224 – Digitado por Maria Jose Oliveira Moraes Prado

Autos n.º 0703098-23.2015.8.01.0001

Classe Cumprimento de sentença

Credor Fazenda Municipal

Devedor Associação Acreana de Capoeira Urubu

EDITAL DE INTIMAÇÃO

(Prazo: 30 dias)

DESTINATÁRIO

ASSOCIAÇÃO ACREANA DE CAPOEIRA URUBU, CNPJ 10.912.546/0001-72, com endereço à Rua Edmundo Pinto, 226, elefone: (68)9995-7077 / 9987-6670, Conjunto Bela Vista, CEP 69911-328, Rio Branco – AC

FINALIDADE

Pelo presente edital, fica intimado o destinatário acima, que se acha em lugar incerto e desconhecido, para atender ao objetivo abaixo mencionado, no lapso de tempo fixado, contado do transcurso do prazo deste edital.

OBJETIVO

INTIMAR a parte ré para que deposite o valor descrito na planilha de p. 243/244, estabelecido na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do valor devido sofrer acréscimo de multa no percentual de dez por cento e, também, de honorários advocatícios de dez por cento, conforme previsão do artigo 523, §1º, do novo CPC.

PRAZO

15 (quinze) dias.

VALOR DA DÍVIDA

R$ R$ 39.389,37 (trinta e nove mil, trezentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos).

SEDE DO JUÍZO

Rua Benjamin Constant, 1165, Centro – CEP 69900-064,

Fone: 3211-5483, Rio Branco-AC – E-mail:

[email protected]

Rio Branco-AC, 14 de janeiro de 2022.

Maria José Oliveira Moraes Prado

Diretor(a) Secretaria

Anastácio Lima de Menezes Filho

Juiz de Direito

Autos n.º 0703098-23.2015.8.01.0001

CERTIDÃO

CERTIFICO e dou fé que, em cumprimento ao Provimento nº. 13/2016, da COGER, ato ordinatório I.5, abro vista ao Município de Rio Branco – PGMRB para publicar o Edital de p. 250 em jornal de maior circulação e comprovar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Rio Branco-AC, 19 de julho de 2022.

Maria Jose Oliveira Moraes Prado

Diretor(a) Secretaria