Quem comanda o podcast do ContilNet neste sábado (6) é a digital Influencer Ludmilla Cavalcante.

A acreana promete “colocar fogo” nas redes sociais com seus convidados. A transmissão acontece em tempo real no Instagram, Facebook e YouTube do ContilNet.

“Quero colocar fogo nas redes e entregar o melhor conteúdo aos seguidores e internautas”, disse a influencer.

Confira tudo aqui: