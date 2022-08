Músicos acreanos apresentam show de Bossa Nova e Samba Raiz em Rio Branco

Os apreciadores da Música Popular Brasileira (MPB), principalmente do gênero Bossa Nova, têm um encontro marcado com a cantora e intérprete acreana Lara Pontes e os músicos que vão acompanhá-la. O encontro será na noite do próximo dia 3 de setembro, um sábado, no Quintal do Geleia, um bar e restaurante situado na Rua Minas Gerais, Bairro Dom Giocondo, em Rio Branco (AC).

Os músicos e a cantora estão em fase de ensaios. O grupo é composto por Lara Pontes (voz), Sandoval França (Saxofonista e Direção musical), Jailson Almeida (Trompete), Geraldinho Aquino (Guitarra), Raildo Barbosa (Contra Baixo) e Paulo Nobre (Bateria).

De acordo com o diretor musical, serão pelo menos duas horas e meia de show, com duas partes de uma hora e 15 minutos. O Quintal do Geleia tem espaço para 80 pessoas sentadas. Um repertório rico que inclui, além da Bossa Nova, o chamado Samba de Raiz.

Experiência e talento aos membros do grupo são o que não falta. A começar por Sandoval França, produtor musical do show, que vem a ser primeiro-tenente da Polícia Militar, servindo na Banda de Música. É natural de Moreno, no Pernambuco, e vive no Acre desde 1994, quando passou em concurso para a banda de música da Polícia Militar. Em sua biografia, consta que começou os estudos musicais a partir dos nove anos de idade Era um desejo da sua mãe, dona Amariles, que faleceu quando o futuro maestro tinha apenas oito de idade e não viu concretizado o desejo do filho músico. Aos 16 Anos foi para o conservatório do Recife e para o centro profissionalizante da mesma cidade.

Em 1994, conheceu o Acre, passando em primeiro lugar no concurso de ingresso para a banda de música da PM local. No Acre tocou com várias bandas e artistas locais, como Mugs II, Sambrasil, Verdaril, Karibe, Samba Brother, Mistura de Cor, Divina Luz, Grove Brasil e Impacto. Também acompanhou artistas como Damião Hamiton, Graça Gomes, Chico Chagas, Geraldo Leite, Verônica Padrão, Álamo Kário e Chirs Guto.

Já a voz do show, Lara Pontes, que nasceu Larissa de Souza Pontes, acreaninha de Cruzeiro do Sul e criada em Rio Branco, começou sua já vasta experiência musical aos 16 anos, integrando corais de igrejas protestantes e bandas gospel. Em 2003 mudou-se para a cidade de Maringá, no Paraná, onde trabalhou em parceria com músicos paranaenses em um projeto denominado “Aulas de violão e canto”, iniciativa da Prefeitura local para musicalizar crianças da zona rural. No mesmo ano, Larissa passou a participar do vocal feminino da banda de pop rock “Pedra Lascada”, selando definitivamente sua guinada do gospel para o popular.

A partir daí Larissa decidiu investir na carreira artística, viajando para o Rio de Janeiro onde estudou Produção Fonográfica na Faculdade Estácio de Sá. “O curso ampliou minha visão”, diz ela ao revelar que, no fundo, foi para o Rio de Janeiro “para me aproximar da Bossa Nova, pois o conhecimento que tinha era muito vasto, mas no primeiro momento que ouvi músicas do gênero, me apaixonei, e quis conhecer de perto, frequentar lugares em que tocassem”.

Larissa conta que, quando morava em Maringá, viajou para o Rio com um ex-namorado francês que queria muito conhecer a cidade fluminense e a música brasileira. “Foi aí que vi a oportunidade de conhecer lugares em que tocassem Bossa Nova. Pedimos ao taxista que nos levassem em uma casa de shows de Bossa Nova, e ele nos levou no Show Bar Vínicius de Moraes, onde dei uma canja; o dono do bar estava presente, simpatizou comigo e me convidou para fazer um show, dizendo que as portas estavam abertas para mim, mesmo com ele vendo meu nervosismo porque, na verdade, eu ainda estava completamente crua, verde musicalmente, só havia a paixão me movendo”, conta.

Assim, Lara Pontes voltou para Maringá decidida a voltar e morar no Rio. “Vendi minhas coisas, entreguei o apartamento e fui para o Rio, de mala e cuia. Fiz dois shows no Vinicius Bar, mas fiquei muito nervosa, insegura e passei a trabalhar como bartender num pub em Copacabana, e por ali fiquei, mas cursei produção fonográfica, e foi quando reacendeu a paixão pela música, de viver dela. É isso o que faço”, revelou.

O outro músico mais conhecido do grupo é Geraldo Aquino, o “Geraldinho”, nascido no interior de São Paulo e que vive no Acre há mais de 30 anos, como músico e professor de violão em domicílio. Ensinou pelo menos uma geração de músicos com os quais agora divide os palcos. É o parceiro musical mais frequente de Lara Pontes, fazendo dupla com a cantora em vários shows.

Os outros integrantes do grupo, embora não tão conhecidos como os citados, não são menos talentosos, o que é garantia de um grande show de qualidade e de uma grande apresentação. O show terá a venda de mesas e de ingressos individuais.

Serviço

O que: Show de MPB e Bossa Nova

Quem: Lara Pontes e Quinteto

Quando: dia 3 de setembro (sábado)

Onde: Quintal do Geleia (Rua Minas Gerais, Bairro Dom Giocondo)

Valor: Mesa R$ 120,00 e ingresso individual R$ 30,00