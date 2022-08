Operação Checklist cumpre 92 mandados de prisão e apreensão em municípios do Acre

Começou no início da manhã deste sábado (20), a segunda fase da operação “Checklist”. Estão atuando o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com a Polícia Militar do Estado do Acre.

De acordo com as informações divulgadas, estão sendo cumpridos 92 mandados judiciais expedidos pela Vara de Delitos de Organização Criminosa.

“São 58 mandados de prisão preventiva e 34 mandados de busca e apreensão em Rio Branco, Sena Madureira, Xapuri, Porto Acre, Santa Rosa do Purus, Acrelândia e Plácido de Castro”, afirma comunicado do MPAC.

Há também mandados sendo cumpridos em Rondônia com o apoio do Geaco do MP de Rondônia.

Mais de 100 policiais militares atuam na operação “Checklist”, que também tem o apoio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, além de promotores de Justiça dos Gaecos do Acre e Rondônia, e servidores do MPAC.

Operação “Checklist”

O nome da operação decorre do aprofundamento das investigações acerca do núcleo burocrático da organização criminosa que operava no controle de novos ingressos, permanências e exclusões de seus quadros realizando um verdadeiro “checklist” dos dados de cadastro de seus integrantes.

A primeira fase da Operação foi deflagrada em julho deste ano, com o cumprimento de 58 mandados judiciais em Rio Branco, Tarauacá, Jordão, Cruzeiro do Sul e Feijó.