Parceria entre governo e prefeitura do AC garante recuperação de ramais e obras de infraestrutura

A parceria entre a Prefeitura do Bujari e o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre) foi reafirmada em um novo encontro entre o prefeito João Edvaldo Padeiro (PDT) e o diretor do órgão, Petrônio Antunes.

O diretor visitou o prefeito em seu gabinete, na sede da Prefeitura do Município para manifestar apoio e intenção e continuar trabalhando na recuperação de ruas, ramais e outras obras de infraestrutura do município.

Petrônio Antunes disse que a determinação do governador do Estado é para que todas as prefeituras, independentemente de siglas partidárias dos prefeitos, sejam contempladas com as parcerias com o Deracre.

“Mas é claro que, em alguns municípios, onde os prefeitos realmente manifestam o desejo de que as parcerias aconteçam, o trabaho começa e anda mais rápido”, disse o diretor. “O Bujari é um desses bons exemplos onde a parceria do nosso Governo com as prefeituras vêm dando certo”, acrescentou.

O prefeito João Edvaldo falou de sua satisfação em receber em seu gabinete o diretor Petrônio Antunes e o encontro permitiu fossem tratados diversos assuntos em benefício ao município, em especial a parceria com o Governo do Estado através do Deracre com a prefeitura.

Padeiro disse que o Governo do Estado, através do Deracre, tem sido fundamental para descentralizar as ações nos municípios e garantir as melhorias para a população. “O Governo do Estado, através do Deracre, tem nos ajudado muito e o engenheiro Petrônio também. Continuaremos nessa parceria em prol do povo bujariense”, afirmou o prefeito.