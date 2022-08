Peças únicas da Chapelaria Sol e Lua fazem sucesso em desfile na Expoacre 2022

A Chapelaria Sol e Lua realizou, neste sábado (6), um desfile nas passarelas do galpão do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do estado do Acre (Sebrae AC), no Parque de Exposições Wildy Viana, onde aconteceu a Expoacre 2022.

Segundo a CEO da marca, Lindomar Neves, esse é o primeiro desfile próprio da Sol e Lua, que a empresária optou por acontecer no Acre, estado onde a marca nasceu. Neste ano, a marca participou e desfilou no São Paulo Fashion Week (SPFW) em colaboração com outra marca.

“A empresa nasceu no meio da pandemia onde não havia sonhos para ninguém e nós começamos a acreditar em um mercado que não é um conceito, principalmente para o Acre, e foi um grande desafio, mas o importante hoje é o resultado que nós temos, estamos conhecidos nacional e internacionalmente, fazendo a cabeça da galera e mostrar esse resultado no Acre me deixa ainda mais feliz”, conta a empresária.

Para Bia Rodrigues, que faz a gestão de moda e produto da Chapelaria, a proposta do desfile não foi ter uma coleção com um tema específico, mas mostrar os resultados e todas as linhas que a marca trabalha para a população acreana. A estilista é graduada, pós graduada e mestre em moda, além de trabalhar no Sebrae Rio de Janeiro e no ramo do jeanswear em São Paulo.

“Como foi o primeiro desfile no Acre, viemos mostrar o que é a chapelaria, diferente do que foi no SPFW, que teve um tema específico e outra marca envolvida. A ideia é mostrar nesse desfile um pouco do que a Chapelaria já propõe, além do universo de chapéus básicos minimalistas, trabalho com personalizados e principalmente mostrar que os chapéus são para todos os estilos e momentos, mostrar todas as linhas de produtos”, explica Bia.

No desfile, que reuniu dezenas de pessoas no galpão do Sebrae, diversas linhas foram expostas, desde o Country, Beachwear até a moda noiva, para demonstrar o que o nome da loja propõe: Sol e Lua, chapéus para usar de dia e à noite.

Na abertura do desfile, artistas como a atriz Fabiana Karla, o cantor Reginaldo Sama, a atriz e cantora Isabel Fillardis mandaram um recado para a empresária Lindomar, com elogio às peças.

