Polícia tenta localizar suspeito de matar ex-companheira e jogar o corpo em lixão

A Polícia Civil tenta localizar o suspeito de matar uma mulher e jogar o corpo no antigo lixão de Monte Negro (RO) . Izadiel Barbara da Silva, conhecido como Poca, teria assassinado Maria de Fátima Silva Pires depois de terminar um relacionamento com ela.

De acordo com a polícia, as investigações do caso apontaram que ele saiu da cidade após o crime, passou por Jaru (RO) e depois teria se deslocado até a zona rural de Cujubim (RO).

Nesta terça-feira (2) foi deflagrada a Operação Marias, com objetivo de prender o suspeito, mas ele não foi localizado e é considerado foragido.

A Polícia Civil divulgou as imagens do homem e pediu ajuda da população para identificar onde ele se encontra. As informações podem ser repassadas anonimamente para os números: 197 ou 190.

O crime

Maria de Fátima Silva Pires foi achada morta no antigo lixão da cidade de Monte Negro (RO), na terça-feira (17), no Vale do Jamari. De acordo com a perícia, Maria tinha uma perfuração na cabeça.