Policial mata pitbull e família questiona reação: ‘poderia ter feito tanta coisa, por que dar um tiro?’

Nas imagens gravadas após o ocorrido, Danielle Lisboa mostra a pitbull no chão e seu filho debruçado sobre o animal chorando, e relata que o animal morreu por conta do tiro disparado pelo PM que está do outro lado da rua. No fim da filmagem ele acena para a câmera.

CLIQUE AQUI para ver o vídeo

Tudo aconteceu próximo à casa de Danielle. Ao g1, ela relatou que o policial passou acompanhado de um cachorro, momento em que a Frida, cadela da família, conseguiu escapar por uma brecha nos tapumes que cobrem o muro que está em reforma.

“Em menos de 15 segundos eu ouço um barulho. Quando eu saí ela estava abatida no chão. Comecei a chorar, achei que era um carro, eu não reconheci o barulho de imediato como tiro, eu nunca tinha ouvido. Achei que era uma batida, uma moto, alguma coisa assim”, relembra.

De acordo com Danielle, pessoas que passavam na rua disseram que a cadela tinha levado um tiro. A morte do animal foi confirmada por uma veterinária.