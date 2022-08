O Parque de Exposições Wildy Viana recebe a atração nacional Wesley Safadão na noite deste domingo (7), para realizar o show de encerramento da Expoacre 2022.

O colunista de ContilNet, James Pequeno, divulga a imagem do momento do pouso do cantor.

Confira:

Confira transmissão do ContilNet ao vivo: