Safra de melancias começa a abastecer o mercado de Sena; preço varia

Com o trabalho reabertura e melhoramento dos ramais, os produtores rurais de Sena Madureira já começaram a trazer para a zona urbana suas produções de melancias. Na feira livre dos colonos e em outros pontos da cidade é possível encontrar o produto que, por sinal, é bastante apreciado pela população.

O preço da melancia em Sena é variado, sendo praticado de acordo com o seu tamanho. A variação é de 10 reais a 30 reais. “Trouxe cerca de 150 melancias e, graças a Deus, consegui vender todas elas. Com isso, é possível comprar mercadorias e demais mantimentos para a nossa família”, comentou Antônio Lima, residente no Rio Purus.

Além do Purus, há plantação também de melancias no rio Caeté e em alguns ramais de Sena.

Na região do ramal do Cassirian, o produtor conhecido como “Grosso” também já trouxe algumas remessas para a cidade neste ano. “Procuramos oferecer um produto de qualidade para o consumidor. Quando chegamos aqui, conseguimos vender as melancias em um curto espaço de tempo”, disse ele.

Os produtores locais também abastecem os supermercados que, até então, estavam trazendo melancias de outras cidades e até mesmo de fora do Estado.